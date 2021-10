Covid, al via la terza dose di vaccino per tutti gli over 60

Via libera alla terza dose di vaccino anti-covid per i pazienti fragili e per tutti gli over 60 anche in Campania.

Già l’Ema, Agenzia Europea per i Medicinali, si era espressa in merito alla necessità di effettuare il terzo richiamo per gli immunodepressi, non escludendo i benefici relativi anche alle persone con sistema immunitario normale.

Di qui la decisione del Ministero della Salute: “Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA via libera alla terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”.

In Campania la somministrazione della terza dose di vaccino è già partita per tutti i soggetti fragili e per il personale sanitario ed ora si allarga anche per over 60 e pazienti fragili.

Le Asl ricordano che per ricevere il cosiddetto booster, bisogna aver ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. Le patologie a causa delle quali si ha diritto alla terza dose sono:

malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia;

scompenso cardiaco in classe avanzata;

pazienti post-choc cardiogeno;

sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e altre malattie del motoneurone;

sclerosi multipla;

distrofia muscolare;

paralisi cerebrali infantili;

miastenia gravis;

patologie neurologiche disimmuni;

diabete di tipo 1;

diabete di tipo 2 con almeno due farmaci per il diabete o con complicanze;

morbo di Addison;

panipopituitarismo;

cirrosi epatica;

evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva;

stroke nel 2020-21;

stroke antecedente al 2020 con ranking ›3;

talassemia major;

anemia a cellule falciformi;

altre anemie gravi;

fibrosi cistica;

sindrome di Down;

grave obesità (Bmi ›35);

disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3