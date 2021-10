Costiera Sorrentina: giornate dedicate alle vaccinazioni per le donne in gravidanza

Costiera Sorrentina: il 24, 25 e 30 Ottobre 2021, si da il via alle vaccinazioni per le donne in gravidanza.

Un’iniziativa voluta ed organizzata per garantire un’esecuzione vaccinale precisa ed in totale sicurezza. A questo scopo si è deciso di iniziare una “piccola” campagna vaccinale esclusiva e dedicata, per le donne che in questi mesi sono state in attesa di poter compiere anch’esse il ciclo vaccinale. Infatti le strutture ospedaliere di Castellammare di Stabia, Nola e Vico Equense, dedicheranno tre intere giornate alla somministrazione dei vaccini, nei reparti di ostetricia, per questa categoria che si è travata fino ad ora in dubbio riguardo le proprie sorti all’interno della campagna per il vaccino anti Covid iniziata la scorsa primavera. Sarà dunque possibile partecipare a questa straordinaria ed amorevole iniziativa che mette a disposizione, per le future mamme ma anche per le neo mamme, un’intera equipe medica formata da ginecologi, oltre che dai vaccinatori. Per accedere a questo speciale “mamme e neo mamme”, sarà sufficiente recarsi presso i reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Castellammare di Stabia nella data del 23 Ottobre, presso l’ospedale di Nola nel giorno 24 Ottobre e, come ultima data, nell’ospedale di Vico Equense il giorno 30 Ottobre, senza la necessità di prenotare, ma con l’opportunità di essere accuratamente seguite e consigliate, dal momento che, l’equipe messa a disposizione avrà, non solo il compito di seguire le mamme durante la vaccinazione in sé, ma soprattutto di fungere da supporto nella fase precedente, quella decisionale, nella quale la mamma va sicuramente indirizzata nel modo giusto, una fase molto delicata, nella quale si possono destare dubbi ed incertezze che, questi medici, saranno pronti a colmare consigliando con premura, coscienza e conoscenza.