Costiera amalfitana, grigliata da incubo: uomo si ustiona al barbecue, trasferito all’ospedale

Quella che apparentemente era iniziata come una domenica serena e all’insegna delle elezioni in costiera amalfitana, si è tramutata in un vero e proprio disastro per un 60enne della costiera amalfitana. La notizia si apprende da Amalfinotizie.

Un uomo di 62 anni pare sia rimasto ustionato dal ritorno di fiamma di un barbecue. La rilassante grigliata della domenica si è rivelata essere un dramma per il cittadino di Minori, le cui ustioni sono state attribuite al ritorno di fiamma, generatosi dall’alcol etilico di cui l’uomo stava facendo uso per ottenere la brace.

I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno trasportato l’uomo gravemente ferito al pronto soccorso di Castiglione di Ravello. Auguriamo una pronta guarigione al concittadino della costiera amalfitana.