Costiera Amalfitana: aumentano i casi di Covid, dati preoccupanti nel comune di Minori, Maiori e Conca dei Marini

Costiera Amalfitana: indice di contagi in aumento, nel comune di Minori e Conca dei Marini.

Si registra un aumento dei casi purtroppo notevole in Costiera Amalfitana, difatti, solamente nelle ultime ore, il numero totale dei contagi risulta essere arrivato a 90 positivi tra i comuni. In particolare, 13 nel Comune di Minori, così come indica il sindaco Andrea Reale, di cui 5 casi si sono rivelati solamente nel fine settimana, giornate nelle quali non risulta essere insolito l’aumento dei casi aggiuntivi, così come è accaduto anche a Conca dei Marini, nel quale risultano 7 i nuovi positivi nello stesso periodo , il piccolo comune al momento è quello con più alto tasso di contagiati , Maiori però è il paese che preoccupa di più, Amalfi poi ne ha 20 . A causa di questo innalzamento di dati certamente negativi, si è invitata la popolazione a rispettare le norme previste di isolamento, per i casi già risultati positivi, e di quarantena per coloro che hanno avuto contatti diretti con questi ultimi, in modo da scongiurare un’ulteriore aggravamento della situazione.

Covid Costiera Amalfitana: i dati comune per comune