Costiera Amalfitana. Affluenza ai seggi alle ore 12. Dopo la grande attesa, al via questa domenica mattina il voto per le elezioni comunali in Costiera Amalfitana. I seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 3 ottobre 2021 e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 4 settembre 2021.

Alle ore 12 di oggi, domenica 3 settembre 2021, la città della Costiera Amalfitana dove si registra il numero maggiore di votanti è Cetara con il 22,35%. Seguno, nell’ordine, Ravello con il 16,41%, Conca dei Marini con il 15,02%, Praiano con il 13,30% ed Agerola, con il 12,90%.