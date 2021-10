Costiera amalfitana, 78 contagi, 33 a Maiori, poi 20 ad Amalfi. Cava de’ Tirreni sta a 16 , il Covid non è scomparso , in particolare, a Minori si registra un nuovo caso di Covid. Otto in tutto, dunque, le persone risultate positive. Intanto, sei i cittadini contagiati ad Atrani. Due nuovi casi anche ad Eboli, mentre sale a 16 il numero dei contagiati a Cava de’ Tirreni . Accorato, dunque, da parte dei sindaci, l’appello a rispettare le norme anti-Covid e di sottoporsi ai vaccini. L’ASL di Salerno riporta dunque un aumento dei contagi da coronavirus Covid – 19

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.892 casi di cui 78 attualmente positivi, 2.787 guariti e 27 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.