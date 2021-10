Costa d’Amalfi: il via alla somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid-19.

Abbiamo parlato pochi giorni fa di tutte le dichiarazioni rilasciate d achi di competenza riguardo la somministrazione della terza dose del vaccino e, difatto, questa è diventata ormai una realtà.

In Costa d’Amalfi, presso il centro vaccinale insituito all’interno dell’ente ospedaliero, è stato stipulato un programma di vaccinazioni per coloro che risultano idonei alla somministrazione, ovvero,gli ultra sessantenni e i soggetti fragili di ogni età, che hanno dunque la priorità per l’iniezione di questa dose aggiuntiva, denominata dall’ dell’Agenzia europea per i medicinali, la dose booster. Per partecipare al calendario, che riporteremo in seguito, non è necessaria la prenotazione, come già era stato fatto trapelare da qualche tempo, ma, unico requisito necessario per coloro la cui età è superiore o uguale a 60 anni è un periodo di tempo di 6 mesi che devono essere intercorsi rispetto alla data dell’ultima somministrazione; per le categorie fragili, questo lasso di tempo deve essere uguale ad almeno trenta giorni.

Di seguito riportiamo che ci si potrà vaccinare, al centro vaccinale istituito presso l’Ospedale Costa d’Amalfi, il lunedì, il martedì ed il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00; mentre il sabato dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,30.