Coronavirus, De Luca: “Questa settimana in Campania raggiungiamo l’80% dei vaccinati con doppia dose”. Anche oggi, 8 ottobre 2021, come oramai usuale per ogni venerdì dall’inizio della pandemia, alle 14.45 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta settimanale per gli ultimi dati sul virus, ha fatto il punto della situazione sui contagi, sulla campagna vaccinale, sulla Scuola, a pochi giorni dal rientro in classe, e sulle misure per il contenimento dell’epidemia.

“Questa settimana in Campania raggiungiamo l’80% di vaccinati con doppia dose nella fascia sopra i 12 anni di età. Su tutta la popolazione, quindi considerando anche chi ha meno di 12 anni, abbiamo oltre il 70% di vaccinati con doppia dose”, ha affermato il governatore.

Per quanto riguarda le scuole, ha aggiunto: “Non registriamo ad oggi emergenze ed è passato quasi un mese dalla riapertura. Auguriamoci che continui così per i prossimi mesi. Sull’aumento degli autobus destinati al trasporto scolastico siamo la regione che ha avuto l’incremento maggiore con 950 bus in più per la scuola, rispetto ai 644 della Lombardia e i 202 della Regione Lazio”.

Ha inoltre parlato delle buone notizie e, dunque, delle riaperture che si stanno effettuando: “L’Italia comincia a riaprire un po’ tutte le attività, grazie a quelli che si sono vaccinati, altrimenti saremmo ancora in lockdown. Siamo partiti con la somministrazione della terza dose per persone anziane, persone fragili, personale sanitario, e siamo la prima regione d’Italia a essere partita con la campagna di vaccinazione antinfluenzale, siamo partiti il 1° ottobre”.