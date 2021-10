Coronavirus: a Cetara positiva una collaboratrice scolastica, i tamponi per bambini e maestre tutti negativi. L’annuncio è stato dato direttamente dall’amministrazione comunale di Cetara. Riportiamo di seguito le parole del sindaco Fortunato Della Monica:

A seguito della positività della collaboratrice scolastica (già vaccinata) della scuola dell’infanzia del plesso di Cetara, l’Amministrazione Comunale ha disposto la somministrazione e l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi per tutti i bambini e le maestre.

I tamponi hanno dato TUTTI esito negativo, tuttavia si invita la popolazione a mantenere alta la guardia e a restare a casa per chiunque sia stato a contatto con la collaboratrice.

Entro martedì saranno disposti nuovi tamponi molecolari OBBLIGATORI per gli alunni e le maestre del plesso scolastico, al fine di scongiurare qualsiasi dubbio.