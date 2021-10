Coronavirus: 3 nuovi casi positivi ad Agerola. Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 3 nuovi casi positivi ad Agerola, tutti riconducibili a contatti stretti di casi positivi accertati nei giorni scorsi.

Tenere la guardia è compito che ognuno di noi deve assolvere. Il vaccino risulta l’unica arma efficace per sconfiggere definitivamente questo nemico invisibile. È indispensabile continuare a far crescere la percentuale dei vaccinati anche qui ad Agerola. L’appello che rivolgiamo a chi non si fosse ancora vaccinato è quello di recarsi al Punto Vaccinale, allestito al Centro Polifunzionale Mons. Andrea Gallo a Campora.

INFO PER LA TERZA DOSE

Chi viene convocato per la terza dose fuori Agerola può recarsi al punto vaccinale a Campora senza alcun adempimento. Parimenti chi vuole fare volontariamente la terza dose (almeno sei mesi dopo la seconda) può rivolgersi direttamente al punto vaccinale senza alcun adempimento preliminare.