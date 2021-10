Coppa Maradona? Sarebbe straordinario per il Napoli e Stadio Diego A. palcoscenico ideale

Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal:

“L’assessore allo sport non l’ho ancora scelto ma dedicheremo tanto tempo e lavoro. Cosa importante per noi e la città. Borriello è stato eletto e potrà dare una mano ma non abbiamo ancora fatto la giunta. Darà un contributo come consigliere comunale.