Coppa Italia, il San Vito Positano esce sconfitto dall’Agerola per 2-0

Nella seconda partita di Coppa Italia, giocatasi sotto una pioggia torrenziale, il San Vito Positano ha perso per 2-0 contro l’Agerola. Mister Gargiulo approfitta per mettere in campo i ragazzi più giovani, che generalmente non trovano spazio in campionato, ma il risultato purtroppo non premia i giallorossi. Buona comunque la prestazione nel primo tempo dei costieri, fino alla rete di Lucarelli che trova un angolo che regala il gol del vantaggio. Sul finale poi arriva anche la rete di Palumbo a decretare il punteggio finale. Ora testa al campionato: Il San Vito, che proviene da 3 vittorie in tre partite, affronterà il Victoria Marra, mentre l’Agerola dovrà vedersela con il Cercola.