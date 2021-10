Connessione al mondo reale: l’Apocalisse è rivelata

In mezzo all’aumento dell’incertezza sul presente e sul futuro dell’umanità innescato dalla pandemia, la disinformazione sul COVID, compresa la mancanza di fiducia nel campo medico e l’incomprensione nel mondo religioso, aumenta varie preoccupazioni nella vita quotidiana.

Negli Stati Uniti circolano voci secondo cui il vaccino COVID è il “marchio della bestia”. Questo termine biblico apocalittico proviene da Apocalisse 13 ed è solitamente interpretato come collegato a Satana e successivamente divergente da Dio. Inoltre, le persone indipendentemente dal contesto religioso incontrano spesso la domanda: il COVID-19 significa “la fine della mondo?”

Shincheonji Chiesa di Gesù, il Tempio del Tabernacolo della Testimonianza, ha annunciato che terrà un ciclo di seminari settimanali dal titolo “Testimonianza sulla profezia e adempimento di Apocalisse, la Nuova Alleanza di Dio” dal 18 ottobre al 27 dicembre.

I seminari, trasmessi in diretta su YouTube, forniranno la spiegazione delle profezie registrate da ogni capitolo dell’Apocalisse basate sul metodo 5W1H (chi, cosa, quando, dove, perché, come). I conferenzieri includono il presidente Lee Man-hee, che ha affermato di essere un testimone che ha visto e udito tutti gli eventi del libro realizzati fisicamente nel mondo reale (Apocalisse 22:16).

In precedenza, il seminario sulla Parola di SCJ tenutosi ad agosto ha attirato 1.700 pastori e 28.000 persone in tutto il mondo. “Il numero dei partecipanti in questo momento riflette il loro interesse e il loro sforzo nel comprendere le parole dell’Apocalisse in modo coerente con le parole del resto dei libri della Bibbia”, ha affermato il signor Kim Shin-chang, direttore generale del Dipartimento delle missioni internazionali della Chiesa di Shincheonji.



La Chiesa Shincheonji ha anche aggiunto che il libro dell’Apocalisse è scritto in parabole e non è stato spiegato attraverso il mondo reale, ma solo attraverso pensieri umani e teorie speculative non bibliche che hanno ingannato i credenti e istigato disordini sociali. La chiesa sottolinea anche che comprendere il vero significato del libro dell’Apocalisse è vedere come le profezie espresse nelle parabole si sono adempiute fisicamente nel mondo di oggi secondo la Bibbia.

Seminario su YouTube a https://youtube.com/user/ShincheonjiChurch