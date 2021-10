Concluso l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania a Monteforte Irpino: ritrovato l’uomo scomparso

Si è concluso nella notte l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania di ricerca e soccorso a Monteforte Irpino (AV).

Il CNSAS è stato allertato dai carabinieri forestali quindi dalla prefettura di Avellino in tarda serata per una persona scomparsa. I tecnici CNSAS arrivati immediatamente in zona hanno iniziato perlustrando le aree impervie nei pressi della sua abitazione. L’uomo, rispondendo ai richiami, è stato individuato in un ripido canale dopo poche ore. È stato quindi imbarellato e recuperato, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, per essere affidato alle cure dell’equipaggio dell’ambulanza 118. Per l’ottantaseienne, dopo le opportune valutazioni dei sanitari, non si è reso necessario il ricovero ospedaliero ed è stato quindi affidato ai familiari.