Conca dei Marini, tamponi gratuiti per le scuole: domani lo screening anti-covid

E’ in programma per domani, sabato 23 ottobre, lo screening anti-covid 19 dedicato alla popolazione scolastica del Plesso Scolastico di Conca dei Marini, per scuole dell’infanzia e primarie. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale.

Lo screening si terrà dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso il porticato antistante la Scuola. Ci si avvarrà della collaborazione della P.A. Millenium. I tamponi sono offerti gratuitamente dalla Farmacia di Conca dei Marini del Dott. Lorenzo Grimaldi.