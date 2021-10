Conca dei Marini, ripavimentazione stradale: divieto di transito per tutti i veicoli in via Umberto I

Per lavori di pavimentazione stradale è prevista a Conca dei Marini la totale interdizione al transito in via Umberto I – intero tratto stradale da Piazza olmo all’altezza della Cappella dell’Immacolata fino al Largo Lama dell’olmo, all’altezza della Macelleria. Il provvedimento è reso noto dal comune di Conca dei Marini, su ordine dirigenziale numero 5 del 6 ottobre 2021.

Il divieto di transito sarà istituito per tutte le categorie di veicoli dalle ore 7:00 di lunedì 11 ottobre fino alle ore 19:00 di lunedì 18 ottobre 2021. In tale periodo, tra l’altro, sarà attivato il divieto di sosta con rimozione forzata vigente sull’intero tratto di via Umberto I.