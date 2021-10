Conca dei Marini: insediamento della nuova amministrazione targata Buonocore

Lo scorso mercoledì 20 ottobre, alle ore 18:00, si è tenuta la seduta di insediamento del consiglio comunale presso l’aula consiliare. Gli elettori erano chiamati al voto a Conca dei Marini per le elezioni comunali 2021 del 3 e 4 ottobre. Il nuovo sindaco Pasquale Buonocore, così come per Cetara e Praiano non ha dovuto attendere lo spoglio per festeggiare l’elezione a primo cittadino grazie al superamento del quorum che si è attestato sul 77,54%.

Ed ecco che si va a designare la nuova giunta e amministrazione comunale che guiderà il paese per i prossimi anni. Luigi Criscuolo occuperà il ruolo di vice, con Maria Anastasio altro membro della giunta. Tra i consiglieri, invece, prendono posto Alfonso Esposito, Maria Anastasio, Raffaele Frate, Andrea Gambardella, Antonio Cavaliere e Gelsomina Buonocore.

Auguri alla nuova squadra di Conca dei Marini per un sereno futuro amministrativo!