Conca dei Marini, i ringraziamenti del neoeletto sindaco Pasquale Buonocore

Conca dei Marini. Ecco il messaggio del neoeletto sindaco sindaco Pasquale Buonocore: «“Ringrazio davvero tutti. Innanzitutto i cittadini per essersi recati in tantissimi alle urne. Poi i miei compagni di lista ed i tantissimi simpatizzanti che si sono spesi con entusiasmo e passione in questa strana campagna elettorale. È il riaffiorare della passione per la politica, soprattutto nei giovani, che mi dà speranza e gratificazione. Solo se questo risultato sarà inteso e vissuto come forza d’insieme potrà condurre ad un’azione amministrativa efficace e produttiva. Il mio impegno sarà sempre a tanto rivolto. La politica, quella vera e capace, parla sempre al plurale».