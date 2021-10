Conca dei Marini: Buonocore “batte” il quorum, il post Frate è già cominciato

Inizia l’era Pasquale Buonocore a Conca dei Marini. La sua lista “Uniti per Conca”, l’unica in competizione, ha ottenuto il 95,4% dei voti espressi con 14 schede nulle, sette le bianche. Il quorum è stato superato abbondantemente visto che si sono recati alle urne il 73,99% dei votanti. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è stato Raffaele Frate con 117 voti. Buonocore succederà a Gaetano Frate che ha lasciato il testimone dopo 46 anni di carriera politica, non prima di aver approvato il Piano Urbanistico Comunale. Eletto per la pima volta nel 1975 come consigliere comunale, è stato vicesindaco negli anni Ottanta e sindaco per ben cinque mandati, la prima volta nel 1992. Secondo per longevità amministrativa in Costiera soltanto all’ex sindaco di Furore Raffaele Ferraioli.