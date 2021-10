Con Connectivia internet è sostenibile con il 75% dell’energia che viene da fonti rinnovabili

Connectivia mette in luce la sua vocazione green e ne fa valore del marchio, che diventa blu e verde. Connessioni sostenibili con il 75% dell’energia che viene da fonti rinnovabili.





Internet è sostenibile con Connectivia, che ha deciso di mettere in luce la sua vocazione green. Da tempo l’operatore delle telecomunicazioni sta portando avanti un piano per la riduzione dell’impatto ambientale, per fornire ai suoi utenti connessioni amiche della natura. Oggi arriva, tra l’altro, all’importante risultato che il 75% dell’energia elettrica usata per alimentare gli uffici e la rete a partire dal suo cuore tecnologico, il CED, proviene da fonti rinnovabili. Dagli impianti fotovoltaici realizzati presso la sede centrale.

Il fornitore di servizi internet e tecnologici digitali ha deciso di dare risalto al lavoro svolto finora e all’impostazione green che guiderà sempre più le sue scelte, inserendo il verde nel logo aziendale. Il simbolo con l’abbraccio di tecnologia che accompagna da 8 anni il nome Connectivia, da blu e grigio diventa blu e verde.

“È il segno tangibile del nostro impegno per l’ambiente – Dichiara il presidente di Connectivia Giuseppe Abbagnale – Le aziende sono chiamate a fare la loro parte per la sostenibilità e per arginare il cambiamento climatico. Connectivia, da operatore etico, lo sta facendo da tempo e ora che ha raggiunto risultati di rilievo lo mette in luce. Abbiamo scelto di inserire il verde nel nostro marchio perché è simbolo del percorso aziendale sostenibile che portiamo avanti. Accanto all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, abbiamo scelto dal 2016 ad oggi di installare reti interamente in fibra ottica, come fatto in Costiera Amalfitana, perché accanto all’altissimo livello di tecnologia che consente di navigare fino a 1 giga, fa registrare anche un basso impatto ambientale. Studi pubblicati dall’IEEE Communications Magazine confermano che le reti FTTH, come la nostra, rispetto alle altre tecnologie di accesso ad internet consentono di ottenere risparmi sulle emissioni di oltre 8o% per gigabit trasmesso. Si tratta di scelte importanti, con le quali contribuiamo alla costruzione di un futuro migliore”

Accanto alle iniziative interne, prossimamente l’impegno green di Connetivia porterà ad interventi sui territori coperti dai suoi servizi internet. Si tratta di iniziative importanti che lasceranno il segno nel tempo, migliorando le condizioni ambientali, e che saranno annunciate nei prossimi mesi.