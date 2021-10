Comune di Positano con la SITA nuove corse per gli studenti in Penisola sorrentina, ecco il comunicato

In questi giorni abbiamo appreso la difficoltà che stanno riscontrando i nostri studenti con la linea di trasporto pubblico sia per recarsi a scuola, sia per ritornare a casa. Visto l’afflusso turistico ancora presente in questo periodo, spesso i ragazzi sono costretti ad attendere intere ore alla fermata del bus o prendere il treno per Sorrento comunque nell’incertezza

In particolare, gli studenti dell’Istituto P.V. Marone di Meta si trovano in una situazione di difficoltà ulteriore visto che molte corse effettuano la tratta Via Sant’Agata.

L’Amministrazione Comunale si è immediatamente messa in contatto con i canali istituzionali della compagnia SITA Sud a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento per essersi dimostrati ampiamente disponibili a trovare una soluzione e arginare tale problematica. In particolare, a partire dal prossimo Lunedì 4 Ottobre verranno inserite due ulteriori corse:

– alle 8:00 da Positano diretta a Meta. In tal modo i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte che hanno orario di ingresso alle ore 9:00, non sono costretti a prendere la corsa delle 7:00 e attendere fuori la scuola, all’aperto, con pioggia o freddo.

– alle 13:00 partenza da Meta diretta a Positano.

Questo é un importante risultato ottenuto con tempistiche rapide e immediate che permetterà ai nostri ragazzi di alleggerire il peso del viaggio quotidiano, potendo così al mattino raggiungere più facilmente il plesso scolastico e allo stesso modo all’uscita ritornare a casa in maniera più serena.