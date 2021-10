Commemorazione dei defunti, gli orari di apertura dei cimiteri di Vico Equense.

Si avvicina la ricorrenza del 2 novembre, giorno di commemorazione dei defunti, e i cancelli dei cimiteri resteranno aperti al pubblico per fronteggiare il rischio di assembramenti e al contempo dare ai familiari dei defunti la possibilità di recarsi sulle sepolture durante tutta la settimana. Da domani, mercoledì 27 ottobre, e fino a giovedì 4 novembre i cimiteri di San Francesco, Moiano, Arola e Montechiaro, osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 7.00 alle ore 18.00. In tutti i camposanti dovranno essere separati i varchi d’ingresso da quelli di uscita, predisponendo idonea segnaletica interna e, per quanto possibile, percorsi a senso unico, con la chiara indicazione dell’uscita. Nell’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Aiello pubblicata oggi, si stabilisce il rigoroso rispetto delle norme anticovid, e in particolare: misurazione della temperatura corporea dei visitatori all’ingresso, predisposizione di erogatori di gel sanificante lungo i percorsi di accesso a tombe e loculi. È fatto obbligo ai visitatori, che devono effettuare operazioni di pulizia e addobbo sui loculi, di usare guanti monouso. A tale riguardo si raccomanda ai responsabili dei cimiteri di metterli a disposizione dei visitatori, laddove ne fossero sprovvisti. Si raccomanda, infine, a tutti coloro che hanno intenzione di accedere ai cimiteri di evitare comportamenti in contrasto con le attuali norme anticovid-19, e si fa appello ai cittadini di anticiparsi, per evitare rischi di assembramento nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre.

