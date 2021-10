Commemorazione dei Defunti a Praiano, gli orari di apertura del Cimitero e della Sante Messe

Praiano, costiera amalfitana. Nei giorni 1 e 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, il Cimitero Comunale resterà aperto dalle ore 8.00 alle ore 21.00 in modo da consentire a tutti di poter far visita ai propri cari per un momento di raccoglimento e preghiera.

L’accesso al Cimitero è consentito ad un massimo di 30 visitatori per volta, oltre al personale preposto alla custodia ed alla vigilanza, e per un tempo non superiore ai 30 minuti. E’ fatto obbligo di rispettare il distanziamento di un metro tra le persone, evitando qualsiasi forma di assembramento. E’ obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherine) e contestualmente è obbligatorio il lavaggio o la disinfezione delle mani.

Le Sante Messe per i defunti saranno celebrate presso la cappella del Cimitero secondo i seguenti orari:

lunedì 1 novembre alle ore 16.00

martedì 2 novembre alle 8.00 – 9.00 – 10.00 – 16.00

Martedì 2 novembre, inoltre, alle ore 9.30 ci sarà la Benedizione delle tombe.