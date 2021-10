Colpi di arma da fuoco a Salerno. Un uomo viene ferito mentre si trova affacciato alla finestra della sua abitazione

Paura all’alba di oggi nel rione Santa Margherita, nella zona orientale di Salerno, allorquando sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco per motivi ancora da accertare. Un uomo di 40 anni, mentre si trovava affacciato alla finestra della sua abitazione, è stato colpito alla mano da un proiettile riportando delle ferite. Immediatamente soccorso, l’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale “Ruggi d’Aragona” dove i medici lo hanno sopposto alle cure ed agli accertamenti necessari.

I Carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto ed i responsabili della sparatoria e del ferimento del 40enne per far sì che la giustizia segua il suo corso.