Cilento: paesi “fantasma”, settantacinque paesi su ottanta sono in fase di spopolamento.

Settantacinque paesi su 80 sono in fase di spopolamento. È il tragico bilancio sul calo demografico che sta colpendo il Cilento. I borghi caratteristici per le loro bellezze storico-naturalistiche sono sull’orlo del non ritorno e i “freddi” numeri molte volte raccontano meglio di qualunque altra cosa quello che accade nella quotidianità con case che restano chiuse per la maggior parte dell’anno. Solo in estate si rivive un minimo di ripopolamento che però non può di certo essere da cura per un’annosa questione che non è riuscita ancora a trovare definitiva risoluzione.

«Il Cilento, se si analizzano i dati Istat, circa tre quarti del territorio, 75 comuni su 80, sono in fase di spopolamento. Dal 1961 ad oggi, il calo medio è stato del 30 per cento: 57mila persone sono andate via da questi paesi, 51 dei quali hanno ora meno di duemila abitanti e il calo demografico è molto più evidente e allarmante nei Comuni più piccoli dell’interno, dove ci sono borghi con meno di 500 abitanti, come Sacco, Serramezzana, Valle dell’Angelo, Sant’Angelo a Fasanella, dove il crollo si attesta tra il 70 – 80 per cento», sottolinea Bartolomeo Lanzara presidente del Codacons Cilento in uno studio che sarà propedeutico nei prossimi mesi ad attivare una serie di tavoli tecnici specifici sulla problematica.