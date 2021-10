SALERNO, 12 OTT – Arriva in Costiera Amalfitana il CD dedicato ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale “Santobono-Pausilipon” di Napoli. “Children go on tour” sarà presentano nella sala consiliare del Comune di Positano, giovedì 14 ottobre alle 18, con gli autori Katia Cerullo, Giuseppe Ferrara, Andrea Sosto e Giuseppe Simonetti.

Con loro anche i ballerini che hanno dato vita alle coreografie realizzate per il progetto: Filly Riccardo, Caterina Cutolo, Simone Gemito, Alessia Santorelli, Giuseppe Lauri, Domenica Volino, Rita Menna, Olimpia Ferrara, Rossana Ferrara, Sabrina Ferrara.

Interverranno il sindaco Giuseppe Guida, l’assessore alla cultura Giuseppe Vespoli, l’assessore all’infanzia Antonino Di Leva che hanno creduto e sostenuto il percorso musicale sin dal primo momento. L’idea era nata nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia globale, subendo inevitabili rallentamenti; ma dopo un anno e mezzo, finalmente, il CD è stato inciso con due inediti: “Students” e “Children”. La Fondazione “Santobono-Pausilipon”, ad agosto, ha reso ufficiale il progetto musicale e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione. L’arrangiamento e la musica sono stati curati da Giuseppe Ferrara e Andrea Sosto.