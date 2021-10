Cetara, strada comunale Penne: dal 19 ottobre il tracciamento

Si avvisano i cittadini che, dando seguito al progetto per la realizzazione della strada comunale Penne, a partire da martedì 19 ottobre 2021 si procederà al definitivo tracciamento della strada secondo il piano particellare di esproprio approvato dal consiglio comunale con delibera n. 10 del 9 luglio 2021. I tecnici incaricati, arch. Vincenzo Esposito e geom. Domenico Amoroso, procederanno, altresì al picchettamento delle aree interessate dalla procedura di esproprio.

Come definito anche nella delibera sopra citata, l’intervento soddisferà le esigenze di pubblico interesse che l’Amministrazione Comunale intende perseguire attraverso la realizzazione dell’opera pubblica che consentirà l’accesso agevole alle abitazioni di Via Penne, in quanto,

attualmente esse sono accessibili da scale di circa 200 gradini, che si dipartono dalla strada comunale sottostante Via 1° Maggio e da piccoli viali di collegamento.