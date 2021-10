Cetara primo paese della Costiera amalfitana a superare il quorum, Della Monica sindaco “Non ci siamo mai fermati” Continua la maratona elettorale di Positanonews il giornale online leader in Costa d’ Amalfi e Sorrento è sui seggi e seguirà le elezioni della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina h 24 . Abbiamo sentito in diretta il sindaco Roberto Della Monica , il quorum è stato raggiunto da poco, ma già alle 12 l’affluenza era alta .

Cetara è tra i cinque comuni al voto della costiera amalfitana. Gli elettori sono chiamati al voto per le elezioni comunali 2021 che si tengono oggi e domani. Il sindaco uscente è Fortunato Della Monica. In Costiera Amalfitana cinque comuni al voto: Cetara, Conca dei Marini, Praiano, Ravello e Agerola.

Come si vota?

Le procedure di voto dovranno rispettare precise misure e regole stabilite con il decreto legge numero 117 del 17 agosto 2021. Il decreto stabilisce che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell’anno 2021, il cittadino che vota, dopo essersi recato in cabina ed aver votato, deve inserire la scheda personalmente nell’urna.

All’elettore sarà consegnata una sola scheda. Ciascun elettore può:

tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista;

tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista;

esprimere il voto disgiunto (solo nei comuni con più di 15 mila abitanti) tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata;

l’elettore, infine, può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia – solo per i comuni al di sopra dei 15mila abitanti – si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati. Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

PER CETARA CON UN SOLO CANDIDATO SINDACO BASTA SEMPLICEMENTE RAGGIUNGERE IL 40% VISTO CHE LA LEGGE HA ABBASSATO IL QUORUM, AUGURI AL SINDACO IN ANTEPRIMA DA POSITANONEWS

Ecco tutti i candidati sindaci e le liste

Candidato sindaco

Fortunato Della Monica

Cetara d’Amare

Di Crescenzo Vincenzo

D’Emma Alfonso

Forcellino Vincenza detta Cinzia

Umberto Benincasa

Carobene Luigi

Di Crescenzo Domenico

Marano Marco

Pappalardo Francesco

D’Elia Daniele Luigi

Montesano Gaspare