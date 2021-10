Cetara, lutto per Francesco Pappalardo , vigile urbano simbolo del paese . A ricordarlo Luigi Carobene, consigliere comunale delegato alla Polizia Municipale e Viabilità:

Abbiamo fatto un viaggio di vita insieme e come nelle migliori famiglie ci sono stati alti e bassi ma io non ho mai dimenticato la tua dedizione al servizio. Sei sempre stato per me un punto di riferimento, un porto sicuro, un amico, un confidente. Ma soprattutto un collaboratore leale. Buon viaggio e che la terra ti sia lieve