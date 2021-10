Cetara, il vicesindaco Pappalardo: “Mi occuperò di demanio. Siamo in fase di crescita”

Abbiamo avuto l’occasione di scambiare alcune rapide battute con il neo eletto vicesindaco di Cetara, Francesco Pappalardo. Francesco è sottufficiale della Guardia Costiera, ed è risultato al primo posto tra gli eletti alle recenti votazioni che hanno visto la riconferma di Della Monica per la fascia tricolore di Cetara.

“Ringrazio tutti pubblicamente – dice Francesco. Sarà un onore rappresentarvi al consiglio comunale in giunta. Mi occuperò ancora di demanio, ovviamente darò un forte aiuto al nostro sindaco che ne ha bisogno. Gli dobbiamo essere vicini perché sta facendo tanto per il nostro paese. Siamo in fase di crescita e dobbiamo continuare così.”

Francesco ha lavorato nella protezione civile ed ha profuso un notevole impegno durante il periodo emergenzale. Come ci ha riferito, a lui sono state affidate le deleghe di Demanio Marittimo, Gestione del Porto e del Lido Comunale.