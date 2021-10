Cetara, il sindaco: “Affluenza elevata nonostante l’unica lista, gesto di affetto e di grande responsabilità civica”. Dopo essere stato eletto nuovamente sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica si è rivolto direttamente ai suoi concittadini tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook:

Carissimi concittadini,

alle ore 17 di questo pomeriggio avete fatto la vostra scelta. Avete ridato fiducia a me, in qualità di primo cittadino rieletto, e alla mia squadra. Siamo il primo paese in Italia ad aver raggiunto questo risultato: grazie!

Oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia del nostro paese. Nonostante si sia formata una sola lista, Cetara d’Amare, l’affluenza alle urne è stata elevata. È un gesto di immenso affetto e di grande responsabilità civica, un gesto che ci contraddistingue come comunità compatta e serena. Il voto è un diritto e un dovere, l’abbiamo ripetuto in tutte le occasioni, e il vostro voto, la vostra partecipazione e la vostra fiducia ha parlato chiaro. Noi ci impegneremo ancora di più perché

Cetara é d’Amare.

A chi non è andato ancora a votare, ricordo che i seggi elettorali saranno aperti fino alle 23 di questa sera e domani, 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15.

Grazie a tutti.

Il Vs Sindaco.