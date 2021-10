Cetara festeggia i 100 anni della Sig.ra Lucia Di Crescenzo

Cetara, costiera amalfitana. Oggi la Sig.ra Lucia Di Crescenzo festeggia 100 anni, un traguardo bellissimo ed importante. E per l’occasione il sindaco Fortunato Della Monica, insieme al parroco Don Andrea Caputo, ha voluto farle visita per augurarle personalmente “buon centesimo compleanno”. Un traguardo emozionante festeggiato con la consegna di una targa, come simbolo di questa giornata.

Ed anche la redazione di Positanonews esprime gli auguri più sinceri alla Sig.ra Lucia per questa giornata speciale.