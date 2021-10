Cetara, Della Monica guarda al futuro: «Sarà un lavoro impegnativo». Lo scrive Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

È iniziato ieri il secondo mandato di Fortunato Della Monica quale sindaco di Cetara. Alla chiusura delle urne il quorum è stato abbondantemente superato, unico ostacolo verso la riconferma visto che l’unica lista in corsa era la “Cetara d’amare”, visto che hanno votato il 71,86% di aventi diritto. «Trovare le parole giuste per un sentito ringraziamento non è cosa facile, come non lo è altrettanto descrivere in questo momento la mia grande emozione – sottolinea Della Monica – La riconferma alla carica di sindaco ottenuta con questa altissima affluenza è una ricarica di energia, una grande attestazione di stima e di fiducia nei miei confronti e verso chi ha scelto di intraprendere con me questo nuovo percorso amministrativo».