Cetara, Della Monica e la nuova Giunta già al lavoro: ieri insediamento al primo consiglio comunale

Durante il primo turno di elezioni del 3 e 4 ottobre è stato rieletto Roberto Della Monica per il ruolo da sindaco di Cetara, in costiera amalfitana. Proprio alcuni giorni fa il sindaco ha provveduto a nominare i membri che andranno a comporre la nuova Giunta Comunale, che già da ieri è al lavoro nel corso del primo consiglio comunale, come testimonia la foto in esclusiva.

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato al sottufficiale della Guardia Costiera Francesco Pappalardo (primo eletto con 257 voti) al quale sono state affidate anche le deleghe al Demanio Marittimo, Gestione del Porto e del Lido Comunale. Al biologo e libero professionista Marco Marano le deleghe in materia di Igiene e Decoro Urbano, Commercio, Ambiente, Politiche Energetiche, Verde Pubblico, Parchi e Giardini Stando ai nomi comunicati si tratta di un esecutivo esclusivamente maschile, senza la presenza delle quote rosa Il sindaco Roberto Della Monica ha riservato a sé la responsabilità diretta dei Lavori Pubblici, Urbanistica, Bilancio, Servizi Sociali, Cultura e Turismo.

Ulteriori deleghe di natura politica a supporto degli assessori, che non consentono di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di natura gestionale spettanti agli organi burocratici, sono state affidate ai consiglieri comunali:

Umberto Benincasa – Patrimonio, Agricoltura e Foreste.

Luigi Carobene – Polizia Locale, Viabilità e Gemellaggio.

Daniele D’Elia – Turismo, Spettacolo, Politiche Giovanili e Terza età.

Alfonso D’Emma – Salute e Welfare, Politiche ed attività sociali.

Domenico Di Crescenzo – Area Cimiteriale e Rapporti Azienda Speciale, Associazionismo e Volontariato.

Vincenzo Di Crescenzo – Sport.

Vincenza Forcellino – Cultura, Istruzione e Diritto allo studio, Pari opportunità e Comunicazione.

Gaspare Montesanto – Affari Legali e Contenzioso.