Cetara, a novembre la terza dose di vaccino. Il sindaco: “Tranquillità per l’inverno”

Si avvisa la cittadinanza che durante la seconda settimana di novembre si terrà a Cetara la campagna di vaccinazione anti Covid-19 con la terza dose per tutti gli over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 6 mesi e per tutti i soggetti fragili, anche con ultima inoculazione inferiore ai 6 mesi. Lo rende noto il comune di Cetara, con il consigliere Delegato alla Salute, Dr. Alfonso D’Emma e il Sindaco, Dott. Fortunato Della Monica. I vaccini verranno effettuati, tra l’altro, in una sede vaccinale di Cetara o altri centri limitrofi. È possibile prenotarsi presso la sede del Nucleo di Protezione Civile di Cetara tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00 e, soltanto per chi ha problemi di deambulazione, telefonando al numero 089 9355570. Tutte le persone prenotate saranno contattate dalla Protezione Civile e riceveranno la terza dose del vaccino nel Centro Vaccinale di Cetara presso la palestra comunale sita nel plesso scolastico.

L’Amministrazione Comunale di Cetara, sempre attenta alle problematiche di salute dei propri cittadini, ha raggiunto questo nuovo importante risultato, riavere cioè temporaneamente il centro vaccinale a Cetara per le terze dosi; pertanto – scrive il sindaco -, invito caldamente gli over 60 del nostro paese a prenotarsi per avviarci con maggiore tranquillità a vivere l’imminente stagione invernale e per poter continuare a tenere libero il nostro paese da questo maledetto virus.