Le parole dell’ex direttore sportivo della Ferrari Cesare Fiorio in esclusiva a Passione Formula Uno per Positanonews

Cesare Fiorio ospite a Passione Formula Uno

Nuova e classica puntata settimanale di Passione Formula Uno, il format sui motori condotto da Marco Palomba e Carlo Ametrano.

Come ospite in questa puntata è venuto a trovarci l’ex direttore sportivo della Ferrari Cesare Fiorio. Con la sua grande presenza, non si poteva non partire dalla Scuderia di Maranello. La prova in Turchia ha fatto vedere gli ottimi passi avanti fatti dalla Rossa. “Basti pensare a dov’era l’anno scorso” ha commentato Fiorio, rimarcando il buon passo in avanti che permetterà alla Ferrari di lottare per il terzo posto nei costruttori insieme alla McLaren. Attenzione però all’anno prossimo, stagione in cui le gerarchie, visto il cambio dei regolamenti, potrebbero stravolgersi. Scuderie favorite non ci sono ancora, Fiorio però è convinto: “I team più blasonati ovviamente hanno qualcosa in più a livello economico, ma l’anno prossimo trionferà chi avrà la squadra capace di interpretare nel migliore dei modi le nuove regole“.

In vista della prossima stagione, che quindi non vieta alla Ferrari di poter ambire a qualcosa di grande, c’è chi ancora non sa se prenderà parte alla prossima stagione: Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano è ancora in forte dubbio anzi, secondo le ultime, è sempre più vicino all’addio a discapito del cinese Zhou. “Non riesco a capire questa scelta, parliamo di un grande campione. Non dimentichiamoci che Antonio è terzo pilota della Ferrari” ha concluso un po’ rammaricato l’ex direttore sportivo.

