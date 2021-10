Cava de’ Tirreni: sos crolli per almeno 30 alberi, parte la petizione

Almeno 30 alberi rischiano di precipitare in strada: si diffonde l’allarme tra i residenti di via San Benedetto, che scrivono all’amministrazione provinciale (nelle cui competenze rientra il tratto) e anche al sindaco Vincenzo Servalli , reclamando interventi urgenti di messa in sicurezza per scongiurare incidenti. Situazione segnalata già a più riprese: il tratto in questione rientra nell’ambito della Strada provinciale 289 e, dalla frazione di Sant’Arcangelo, conduce attraverso curve e pendii verso la frazione Corpo di Cava e l’Abbazia benedettina della Santissima Trinità. Proprio in una di queste curve la vegetazione a ridosso di una scarpata è cresciuta così tanto da dare spazio ad almeno 30 alberi che si inerpicano precariamente a ridosso della strada, tanto da invadere quasi la carreggiata.

Basterebbero delle piogge abbondanti e un successivo smottamento del terreno da causare un cedimento tale che gli alberi precipitino sulla carreggiata col serio rischio di causare incidenti, anche gravi. Queste, quindi, le preoccupazioni che stanno attanagliando i residenti della zona, tanto da decidere, dopo diverse segnalazioni, di avviare una petizione, con tanto di raccolta firme, per chiedere a gran voce un intervento urgente di messa in sicurezza. «Abbiamo allertato il Comando di polizia locale di Cava e addirittura i vigili del fuoco di Salerno – raccontano i residenti della zona ma ad oggi non abbiamo avuto ancora nessun riscontro. A preoccupare non è solo la possibilità di crollo ma anche l’elevato rischio di incendio boschivo, considerata l’estensione e l’incuria della vegetazione in zona. Per questo abbiamo deciso di mettere in campo un’azione più incisiva, sperando che le nostre richieste vengano ascoltate».