Cava de’ Tirreni, sequestrato uno studio dentistico abusivo. Denunciati due fratelli

I finanzieri del comando provinciale di Salerno, durante un’attività di controllo del territorio, hanno scoperto a Cava de’ Tirreni uno studio dentistico abusivo all’interno di un appartamento.

Gli uomini delle fiamme gialle hanno effettuato delle perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di due fratelli di 58 e 56 anni. Nel primo appartamento è stata sequestrata una pistola Revolver 357 Magnum, detenuta irregolarmente. Nel secondo appartamento, invece, sono state ritrovate due spade da collezione e due fucili (un Gamba cal. 20 e un Franchi cal. 12), per i quali nemmeno era stata inoltrata la necessaria dichiarazione alle Autorità competenti.

Durante la perquisizione i militari hanno poi notato una stanza che era stata adibita a studio dentistico, con macchinari e strumentazione professionale, alla quale si accedeva attraverso una vera e propria sala d’attesa. Il proprietario non è stato in grado di esibire alcuna documentazione o titoli che giustificassero quell’esercizio ed è stato, quindi, denunciato alla Procura di Nocera Inferiore sia per detenzione illecita di armi (reato contestato anche al fratello9 che per abusivismo. Dopo aver posto sotto sequestro tutte le apparecchiature e gli attrezzi presenti, per un totale di oltre 1.200 articoli, i finanzieri hanno inoltre segnalato l’episodio alla Asl per la verifica dei connessi profili igienico-sanitari.

Michele Pappacoda