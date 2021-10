Cava de’ Tirreni, prosegue la battaglia per l’Ospedale: firme a quota 11mila e i comitati tornano in piazza

Silenzio assordante dai vertici dell’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” in merito al futuro dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”. Si attendono ormai da tempo aggiornamenti sugli annunciati lavori di riqualificazione della struttura e organizzazione dei reparti (per un importo totale di circa quattro milioni di euro) ma, ad oggi, tutto tace e i cantieri non sono stati ancora avviati. Questi i presupposti che hanno spinto i “Comitati Uniti per la difesa dell’ospedale e il diritto della salute” – forti di una petizione che ha raggiunto e superato, ormai, le 11mila adesioni – a tornare nuovamente sulla questione e sollecitare le risposte degli organi competenti. Continua, così, la battaglia del sodalizio che riunisce numerosi cittadini – non solo cavesi, ma anche di Vietri sul Mare e degli altri comuni della Costiera Amalfitana – nel segno di una rivalorizzazione del plesso ospedaliero metelliano che serve un’utenza di almeno 90 mila persone. I Comitati Uniti si sono costituiti e stanno portando avanti soprattutto una continua azione di dissenso volta a sollecitare i vertici del “Ruggi” affinché si riprenda in considerazione la possibilità di rendere nuovamente operativo il reparto di Ostetricia e Ginecologia, almeno con un ambulatorio h24, considerato che l’Unità Operativa è sospesa dal 2015.