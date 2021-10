Cava de’ Tirreni movida violenta ragazzi bloccano ambulanza del 118 proveniente da Vietri sul mare in Costiera amalfitana , come riporta Il Mattino di Salerno l’ambulanza non ha potuto raggiungere piazza Duomo dove c’era un uomo a terra perché bloccato dalla folla di ragazzini e dai numerosi motorini parcheggiati nella piazza.

“C’era una folla di ragazzi, molti ragazzini di 13-14 anni. Erano davvero tantissimi, tra l’altro senza mascherina. Appena hanno visto la scritta Salerno sull’ambulanza hanno iniziato i classici sfottò all’indirizzo di Salerno: tipo “pisciaiuoli”. Non si spostavano. Hanno rallentato la marcia del mezzo di soccorso. Molti di loro erano ubriachi. Siamo di fronte allo sfregio di ogni regola del vivere civile. Una volante della polizia non basta. Ci vuole l’esercito”

I racconti solo deliranti una vicenda incredibile