Cava de’ Tirreni: martellate al distributore per rubare l’incasso, preso. Ce lo racconta Simona Chiariello in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Con un martello stava danneggiando la vetrina di una delle macchinette di un distributore automatico per portare via l’incasso. Il rumore ha insospettito gli agenti di servizio al Corso Umberto I che hanno fermato il ladro. L’uomo, il pregiudicato F.M. di 38anni, p stato arrestato per tentata rapina, violenza a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e strumenti di effrazione. Secondo la ricostruzione della polizia, giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, erano impegnati in un servizio di pattugliamento lungo la zona pedonale di Corso Umberto I, quando sono stati attirati da un forte rumore di vetri. Hanno subito cercato di capire la provenienza e hanno scoperto all’interno di un locale, adibito a distributore automatico di cibi e bevande h24 con la serranda semi abbassata, un uomo che cercava di scassinare una delle macchinette per asportare il denaro. Alla vista dei poliziotti, il ladro ha tentato di scappare, ma è stato bloccato. Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno scoperto oltre al martello utilizzato per l’effrazione, anche altri strumenti atti allo scacco ed alcuni oggetti da punta e da taglio. Contenuti in uno zaino, che venivano prontamente sottoposti a sequestro. Dopo l’arresto è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.