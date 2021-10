Cava de’ Tirreni, la torre longobarda “salvata” dai giudici

E così i giudici del Tar di Salerno hanno accolto il ricorso della cittadina cavese e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite per un ammontare di 1.500 euro. Dalla sentenza emessa nei giorni scorsi si evince infatti che la richiesta di fiscalizzazione deve essere applicata «quando sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione, risultando in maniera inequivoca che l’abbattimento inciderebbe sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso. In altri termini quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione».

E ancora: «i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati o danneggiati e gli enti pubblici territoriali ed i privati proprietari sono tenuti a garantirne la conservazione. Nella specie, il diniego di fiscalizzazione era illegittimo ». I legali Francesco e Paolo Accarino parlano così: «Dagli anni 70 il tessuto urbano è talmente trasformato – spiegano i legali della donna – all’epoca non c’era l’odierna sensibilità al recupero. Più andiamo avanti e più scopriamo delle irregolarità. Purtroppo questa situazione ha comportato che l’attuale proprietaria del terreno e degli immobili annessi alla torre, che è entrata in possesso del bene solo successivamente, si è trovata a fronteggiare la questione degli abusi. Per ora quindi possiamo considerare la salvaguardia della torre longobarda, ad ogni modo toccherà alla Soprintendenza assicurare la storicità e la conservabilità del bene».