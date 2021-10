Cava de’ Tirreni: la protesta dei cittadini “no all’ospedale come succursale”

Cava de’ Tirreni: “No all’ospedale come succursale”. Lo scrive Giuseppe Ferrara in un articolo dell’odierna edizione del giornale “La Città di Salerno”

«La nostra battaglia non ha colori né bandiere: no alla strumentalizzazione politica della difesa dell’ospedale». Lo ha dichiarato il presidente dei Comitati Uniti, Paolo Civetta , che prosegue nell’organizzazione di un’ampia e, ci si augura, partecipata manifestazione di dissenso in programma per domenica prossima, 31 ottobre, in piazza Eugenio Abbro. Proprio in vista dell’appuntamento annunciato ormai da settimane, i Comitati Uniti – che radunano un gruppo sempre più folto di sodalizi cittadini (e non solo) auto costituitisi per sposare la causa a tutela del futuro del “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”- hanno tappezzato la città di striscioni e manifesti. «La faccia va messa non solo per chiedere voti – si legge sul lungo striscione – ma soprattutto per difendere i cittadini. Basta passerelle: non siamo una succursale ma un polo da rispettare ». Dello stesso tenore il messaggio affisso, invece, dinanzi all’ingresso dello stadio “Simonetta Lamberti”: «De Luca trama, i suoi servi obbediscono: un ospedale con perdonale e reparti efficienti, smantellato usando dati falsi per giustificare squallidi intenti». Mentre rimanda alla necessità di riaprire il reparto di maternità e ginecologica quello installato nei pressi del sottovia veicolare. «Il C361 è un orgoglio, la sanità è un diritto, difenderli è un dovere. Giù dalle poltrone chi di questa città non fa il bene ». Messaggi che descrivono non solo il clima di apprensione nei confronti del futuro incerto del nosocomio cavese, ma soprattutto un atteggiamento di profonda insofferenza e insoddisfazione rispetto a quelle che sono state le azioni politiche messe in campo a salvaguardia del presidio. Nonostante, infatti, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca giorni fa abbia assicurato la ripartenza dei lavori entro l’anno.