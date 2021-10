Cava de’ Tirreni: il comune a caccia di sponsor per recuperare le giostre

Giostre troppo malridotte e pericolose per i bambini: prima transennate e poi rimosse. Ora, per il parco giochi di villa Schwerte in via Vittorio Veneto, il Comune chiede aiuto agli imprenditori cavesi e dispone l’avviso di sponsorizzazione per poter recuperare le risorse finanziarie necessarie a ripristinare una delle maggiori aree destinate allo svago dei più piccoli. La questione era finita più volte all’attenzione del consiglio comunale, su sollecito dei consiglieri di minoranza Raffaele Giordano (“Siamo Cavesi”) e Clelia Ferrara (Fratelli d’Italia), alla luce delle lamentele avanzate dai tanti genitori impossibilitati a portare i propri figli in villa per la pericolosità e l’inagibilità delle giostre. Giordano e Ferrara, in particolare, avevano evidenziato l’assenza di una pavimentazione adatta per i giochi dei piccoli e che le poche giostrine rimaste non era sicure perché non manutenute.

Le mamme, poi, avevano lamentato una generale carenza di spazi pubblici dedicati ai più piccoli e la necessità di effettuare mirati lavori di ripristino e manutenzione degli scivoli e delle altalene di via Vittorio Veneto. Così l’amministrazione era corsa ai ripari avviando dapprima un contenzioso con i gestori della villa per i gravi inadempimenti riscontrati, e revocando poi l’affidamento del parco giochi. Quello che sembrava, in primis , un problema di esclusiva natura manutentiva si è rivelato alla fine avere radici più profonde e intricate. La mancata manutenzione del parco giochi, infatti, era da ricondurre all’interruzione non prevista del rapporto di collaborazione tra il Comune e la società affidataria della gestione della villa. I titolari della gestione, infatti, avevano trasformato il chiostro della villa comunale in una pizzeria non autorizzata, disattendendo così gli accordi contrattuali presi con il Comune per la gestione di parco Schwerte.