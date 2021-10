Cava de’ Tirreni, graffiti contro Servalli al Comune

Scritte di protesta contro il sindaco Vincenzo Servalli : la polemica nei confronti dell’amministrazione comunale si sposta sui muri di Palazzo di Città. Ieri mattina all’alba un ignoto writer si è dilettato a imbrattare la parete dell’ingresso laterale del Comune, ma gli addetti ai lavori sono intervenuti tempestivamente per occultare le tracce del gesto vandalico e alle 8,30 del mattino nessuno si è accorto di nulla. Le voci di corridoio, però, si sono diffuse presto e, nel pomeriggio di ieri, il fatto è venuto alla luce.

La scritta, cancellata prim’ancora che qualcuno riuscisse a fotografarla, pare riportasse le parole “Servalli servo di De Luca”. Un chiaro segno, l’ennesimo, specchio del malcontento che da settimane si avverte in città soprattutto all’indomani dei provvedimenti presi dall’amministrazione per far fronte alle difficoltà economico-finanziarie in cui versa l’Ente e che ha costretto la giunta di Servalli a ritoccare le tariffe.

Nell’occhio del ciclone, in particolare, l’aumento delle tariffe che riguardanola sosta che già nelle scorse settimane erano state oggetto di una forte contestazione e del sabotaggio di ben 29 nuovi parcometri che la “Metellia” aveva provveduto da poco a installare. Ignoti avevano provveduto a bloccare, tramite l’utilizzo di schiuma espandibili solidificata, il vano riservato al conferimento delle monete per il pagamento del ticket, tanto da costringere gli operatori della partecipata del Comune ad intervenire per ripristinare il guasto.