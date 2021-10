Cava de’ Tirreni: già mille firme per le dimissioni di Servalli

Continua il tour cittadino di Fratelli d’Italia per chiedere le dimissioni del sindaco Vincenzo Servalli: gli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni stanno portando avanti in questi giorni un’iniziativa popolare, con raccolta di firme, per sfiduciare il primo cittadino e invitarlo a rinunciare al suo incarico dopo che, a seguito dell’approvazione del nuovo bilancio, in città si sono registrati una serie di aumenti per i parcheggi e l’erogazione di servizi.

Dopo i banchetti che si sono tenuti in centro cittadino, con uno stand nei pressi della segreteria di FdI, è iniziato ora il tour delle frazioni. Domenica il segretario cittadino Fabio Siani – insieme al consigliere comunale Italo Cirielli e il membro dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, Imma Vietri – sono stati a Sant’Anna per la sottoscrizione della petizione popolare che ha raccolto, al momento, circa mille adesioni.