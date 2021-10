Cava de’ Tirreni, controllore blocca il treno per far scendere una passeggera priva di mascherina

Cava de’ Tirreni. In Campania vige l’obbligo di mascherina anche all’aperto ma in tutta Italia il presidio di protezione individuale è, comunque, obbligatorio nei luoghi al chiuso e, quindi, anche sui mezzi di trasporto a tutela della salute pubblica e per evitare la diffusione dei contagi.

Ed oggi si registra un episodio che ha visto protagonista una donna, salita sul treno a Salerno per recarsi a Pompei senza indossare l’obbligatoria mascherina. Una volta segnalata la presenza il controllore ha fatto fermare il treno a Cava de’ Tirreni ed ha fatto scendere la viaggiatrice, chiedendo l’intervento della Polizia.