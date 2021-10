Cava de’ Tirreni: cento “emigrati” tornano per il corteo in difesa dell’ospedale. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

La protesta a difesa dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” richiama in città i cavesi che vivono al nord. Una vera e propria migrazione, nei giorni scorsi, ha mobilitato almeno un centinaio di cittadini che seguono da lontano le sorti del nosocomio cavese e hanno deciso di sposare e supportare, con la loro presenza, l’iniziativa organizzata dai membri dei Comitati Uniti – presieduti dall’avvocato Paolo Civetta – che si sono dati appuntamento per questa mattina all’ombra di Palazzo di Città.

Complice il weekend e il ponte per le festività dei primi giorni di novembre, in molti (soprattutto dalla Lombardia, ma anche dal Lazio e dal Piemonte) hanno approfittato per raggiungere Cava de’ Tirreni e dare man forte ai manifestanti che questa mattina scenderanno in piazza Eugenio Abbro. A renderlo noto è stato proprio Paolo Civetta, il presidente dei Comitati Uniti, un raggruppamento di più sodalizi costituitisi non solo a Cava ma anche a Vietri sul Mare e in altri centri della Costiera Amalfitana che ha raccolto in quasi un anno numerose adesioni permettendo di promuovere una petizione che in pochi mesi conta più di 19mila sottoscrizioni. «Questa notizia ci ha veramente commossi e ci carica ancora di più – ha commentato il presidente Paolo Civetta – . Ci fa capire in particolare la portata e l’importanza di manifestare a tutela del diritto alla salute, ma allo stesso tempo ci rendiamo conto di quanto attaccamento ci sia per la nostra città anche da parte di chi, per un motivo o per un altro, sono stati costretti ad andare altrove. Risiedono da un’altra parte ma evidentemente hanno lasciato qui il loro cuore, tra noi e tra i loro cari. Chapeau a loro tutti, saranno senz’altro il vessillo, l’emblema della nostra grande manifestazione. Solo uniti possiamo rivendicare i nostri diritti, difendere la nostra dignità. A tutti coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa non possiamo che rivolgere un grazie per quello che stanno facendo. Non lo dimenticheremo ».