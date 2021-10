Castellammare, tentano rapina in un’agenzia assicurativa, messi in fuga

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Tentano una rapina ad un’agenzia assicurativa. E’ il titolare e un suo dipendente che reagiscono e li mettono in fuga. L’episodio si è verificato in serata, a Via Mascia, a pochi passi dal viale Europa molto trafficato a quell’ora. I due banditi, entrati nell’ufficio, hanno puntato una pistola contro i presenti per farsi consegnare l’incasso. Il titolare dell’agenzia si è accorto che la pistola era giocattolo e ha reagito, ma i rapinatori sono riusciti a scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e i militari della sezione scientifica per i rilievi del caso. In queste ore sono al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire all’identikit dei due rapinatori che hanno fatto perdere le loro tracce. Ora è caccia ai banditi