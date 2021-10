Castellammare, si spoglia nudo in un supermercato e distrugge tutto

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Entra in un supermercato e semina terrore. Intorno alle 20 un giovane è entrato nel market “365” del Viale Europa e ha distrutto quello che trovava. Una furia che nessuno riusciva a fermare. In pochi minuti si è spogliato. Senza maglia e scarpe, ha cominciato a saltare sulle casse e dare in escandescenze. In fuga le cassiere terrorizzate, i dipendenti hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri in una delle strade più trafficate di Castellammare. Il ragazzo ha provato ad aggredire anche i militari, poi si è dato alla fuga. È stato fermato, sempre sul Viale Europa, ma più avanti all’altezza di un garage. I carabinieri lo hanno portato in caserma. La testimonianza: “Stavamo sul posto e abbiamo visto questo ragazzo senza maglietta saltare sulle casse e rompere tutto, le povere cassiere che scappavano. I carabinieri subito sono venuti in un primo momento, lo hanno fatto entrare in macchina poi nn so come è sceso e ha ricominciato a dare di matto a quel punto gli hanno messo le manette”.